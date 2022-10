Tak agresywni pacjenci utrudniają pracę bydgoskim medykom! Szarpią, duszą, a nawet celują z broni

Kilka dni temu Polskę obiegła wiadomość o ugodzeniu nożem lekarza przez agresywnego pacjenta. Do zdarzenia doszło w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Na niebezpieczne sytuacje w swojej pracy narażeni są także medycy z Bydgoszczy.

Wybraliśmy dla was dwa najdroższe umeblowane mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy z portalu otodom.pl. Każde z nich można kupić po 2 mln zł. Jedno - na Bartodziejach - jest ciut większe i ma…

- Agresja słowna jest na porządku dziennym - mówi Maciej Romaniuk, ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. - Szarpią nas, niszczą ubrania. Czasem pracę utrudniają nam nie tylko sami agresywni pacjenci, ale też krewni pacjenta. W tym roku w sierpniu doszło również do czynnej napaści na jednego z naszych kolegów. Chciał sprawdzić, czy pacjent jest przytomny i w tym momencie ten człowiek rzucił się na niego i zaczął go dusić. Ratownik wylądował na SOR-ze. Sprawa trafiła do sądu i zapadł wyrok. Ratownik otrzymał zadośćuczynienie. Agresor dostał też 10 miesięcy ograniczenia wolności. Jak się okazało, w chwili zdarzenia mężczyzna był pod wpływem narkotyków.