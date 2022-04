Tak aktywnie spędzają czas bydgoszczanie. Aktywna Bydgoszcz na Instagramie. Wy, Wasi znajomi, sąsiedzi! [zdjęcia] ak

Nie mamy może w Bydgoszczy bezpośredniego dostępu do morza, a górki nie są u nas ogromne, ale biegamy, pływamy, wspinamy się, tańczymy, jeździmy rowerami. taka jest Aktywna Bydgoszcz! >> zobacz kolejne zdjęcia pixabay.com [zdjęcia ilustracyjne] Zobacz galerię (41 zdjęć)

Bydgoszczanie to bardzo aktywni ludzie! Nie ważne, która godzina, nie ważne, co to za osiedle, zawsze gdzieś ktoś biega, jedzie rowerem, wyciska ciężary na siłowni. No i robi przy tym zdjęcie ;) To są aktywni bydgoszczanie! Przyłapani na byciu aktywnym! Wyszukaliśmy dla Was zdjęcia na Instagramie oznaczone hasztagiem "Aktywna Bydgoszcz". To Wy, Wasi bliscy, znajomi, sąsiedzi. Zobaczcie, jak wyciskają siódme poty i motywują do aktywności.