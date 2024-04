Tak było na Bydgoskim Biegu Urodzinowym 2024. Mamy zdjęcia z trasy - zobaczcie!

Bydgoski Bieg Urodzinowy 2024 - malownicza trasa pełna wyzwań

Bydgoski Bieg Urodzinowy wiedzie przez parkowe ścieżki nad Starym Kanałem Bydgoskim. To miejsce, które co roku zachwyca uczestników swoim pięknem. Organizatorzy podkreślają, że bieg odbywa się "w otoczeniu zieleni, przy brzegu malowniczego kanału, otoczeni oszałamiającym pięknem przyrody". Taka lokalizacja nie tylko motywuje do wysiłku, ale również pozwala na chwilę relaksu wśród natury, co jest nieocenioną wartością dla wielu biegaczy.

W 2024 roku na starcie zameldowało się ponad 1300 uczestników, którzy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Organizatorzy zadbali o to, aby trasa była dostępna dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jak mówią: "Bez względu na poziom zaawansowania czy wiek, nasz bieg jest otwarty dla każdego. 5 kilometrów to idealna długość dla początkujących oraz dobra próba dla doświadczonych biegaczy".