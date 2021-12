Tak było na imprezie w klubie Ava 3.0 w Bydgoszczy. Lejdis Night i szalona zabawa! [zdjęcia] ak

Tak bydgoszczanie bawili się na imprezie w klubie Ava 3.0 w Bydgoszczy w piątek 26 listopada. To była szalona Lejdis Night 26+. Była to też okazja, do podzielenia się przed świętami z tymi, którzy potrzebują w tym czasie wyjątkowo dużo ciepła. Klub zorganizował, bowiem, zbiórkę na pomoc dla dzieci z trzech domów dziecka. Zobaczcie zdjęcia!