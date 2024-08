Tak było na imprezie w Point Club w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia [16 sierpnia 2024]

Od niedzieli do wtorku, klub pozostaje zamknięty, co tylko potęguje chęć odwiedzenia go w pozostałe dni tygodnia. Klub oferuje swoim gościom nie tylko bogaty wybór drinków, które są prawdziwymi dziełami sztuki, ale również możliwość rezerwacji stolików oraz kameralnych VIP Roomów, co jest idealne dla tych, którzy szukają bardziej prywatnej przestrzeni do świętowania. W Point Club każdy znajdzie coś dla siebie – od imprez tanecznych, przez pokazy taneczne, aż po występy stand-uperów. Klub dba o to, by każda noc spędzona w Point Club była niezapomnianym doświadczeniem, pełnym muzyki, tańca i śmiechu.