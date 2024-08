Tak było na ostatniej imprezie w klubie AVA 3.0 w Bydgoszczy. Summer Party/DJ Twins Chojnackie. Zobaczcie zdjęcia

W piątek (30.08.2024) impreza dla starszej młodzieży Shakin Friday +26, początek o godzinie 22. Wejście: 30 zł (studenci 15 zł, do 23:00 za okazaniem legitymacji). Rezerwacje: 535 990 991.

W sobotę w klubie AVA 3.0 Zakończenie Wakacji 2024 18+. Początek o godzinie 22. Wejście: 30 zł (studenci 15 zł, do 23:00 za okazaniem legitymacji). Rezerwacje: 535 990 991.

Klub AVA 3.0 to nowe oblicze nocnego życia w Bydgoszczy, gdzie doświadczenie imprezowe wznosi się na zupełnie nowy poziom. Położony w sercu Bydgoszczy, na ulicy Starego Portu 21, to miejsce zaprojektowane z myślą o tych, którzy szukają czegoś więcej niż standardowej nocnej rozrywki.

Klub AVA 3.0 to przestrzeń, w której każdy detal został zaprojektowany z myślą o komforcie i wyjątkowych wrażeniach gości (selekcja: 26+). Trzy niezależne poziomy klubu oferują różnorodność muzyczną – od nostalgicznych hitów lat 60., 70. i 80., przez rytmiczne latino, aż po współczesne brzmienia klubowe. Każdy poziom wyposażony jest w osobny bar oraz dedykowane systemy oświetlenia i nagłośnienia, co gwarantuje niepowtarzalne doznania imprezowe.

Dla gości oczekujących prywatności i ekskluzywności, Klub AVA 3.0 oferuje VIP ROOM. Przestrzeń ta, przeznaczona dla 25 osób, dysponuje niezależną łazienką, prywatnym barem i parkietem, co czyni ją idealnym miejscem na organizację urodzin, wieczorów panieńskich czy kawalerskich. Dodatkowo, na każdym z poziomów znajduje się prywatna loża VIP na 20 osób z możliwością zamówienia cateringu, co umożliwia organizację imprez zamkniętych w bardziej intymnej atmosferze.

AVA 3.0 to nie tylko muzyka i taniec. Klub mieści się w zabytkowej kamienicy, co w połączeniu z nowoczesnymi wnętrzami tworzy niepowtarzalny klimat. Dostępne są prawie 300 miejsc siedzących rozlokowanych na 1000m2 powierzchni, co sprawia, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie.