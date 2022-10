Tak było podczas VII edycji Targów Pracy w Bydgoszczy. Duża liczba wystawców i gości [zdjęcia]

Targi Pracy to propozycja dla różnych grup osób. Mogą wziąć w nich udział studenci, którzy szukają pracy w branży, w jakiej się kształcą. To okazja, by poznać wymagania stawiane przez pracodawców, ale także możliwości płacowe, zasady zatrudnienia czy benefity. Także starsze osoby, które na rynku pracy działają dłużej, są mile widziane. Ich doświadczenie może być tym, co zachęci firmy do przedstawianie im oferty.

– Chcemy umożliwić osobom poszukującym pracy poznanie pracodawców z regionu, a pracodawcom dać możliwość prezentacji swojej działalności – poinformowali organizatorzy.