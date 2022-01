Tak mieszka Tomasz Kammel. Tu jest jakby luksusowo! Zobaczcie zdjęcia mieszkania gwiazdy TVP

Apartament Tomasza Kammela znajduje się w centrum Warszawy. Trzeba przyznać, że jest bardzo przestronny i utrzymany w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. We wnętrzach dominują jasne kolory. Mieszkanie wydaje się jeszcze większe optycznie, dzięki ogromnej, przeszklonej "ścianie", przez którą rozpościera się widok na całą Warszawę.

Obecnie możemy oglądać go przede wszystkim w "Pytaniu na śniadanie" i "The Voice of Poland". Za zaangażowanie w programy TVP, prezenter może liczyć na najwyższe stawki w branży. Jego zarobki są zawrotne. Mówi się nawet, że otrzymuje pensję wyższą niż prezes TVP - Jacek Kurski! W 2020 roku średnie miesięczne wynagrodzenie Tomasza Kammela wynosiło blisko 37 tysięcy brutto.

