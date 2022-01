Tak segregujemy śmieci w Bydgoszczy! Do którego pojemnika wyrzucić skorupkę od jajka, a do którego flakon po perfumach? [17.01.22] ak

Segregacja niektórych odpadów nie jest aż tak oczywista. Bywa, że w sąsiadujących gminach inaczej (do innych pojemników) wyrzucamy inne odpady. Sprawdźcie, gdzie wyrzucamy niektóre codzienne odpady w Bydgoszczy >>> pixabay.com Zobacz galerię (42 zdjęcia)

Nie zawsze wiemy, jak prawidłowo segregować odpady w Bydgoszczy. Choć w przypadku części śmieci sprawa jest oczywista, to są i takie odpady, co do których nie mamy pewności, do którego kubła wyrzucić. Gdy mamy wątpliwość - jasna sprawa - wyrzucamy do śmieci zmieszanych. Ale chcemy rozwiać niektóre wątpliwości.