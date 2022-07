Tak się jeździ po Bydgoszczy. Minister powołuje się na TomTom, miasto na Yanosik.pl

Co na to władze miasta? Z pytaniami o te kwestie zwróciliśmy się do bydgoskiego ratusza. - W ciągu ostatniej dekady podjęliśmy szereg działań związanych z poprawą jakości podróżowania i wzmocnieniem zrównoważonego transportu - odpowiada Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa bydgoskiego ratusza. - Bydgoszcz zyskała obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej, rozbudowane zostały m.in. ul. Grunwaldzka, trasa Uniwersytecka. Przede wszystkim postawiliśmy jednak na rozwój ekologicznego środka transportu jakim są tramwaje - nowe linie na Kujawskiej, do Fordonu, dworca, mosty na Brdzie.