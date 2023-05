Tak wygląda Exploseum w Bydgoszczy. Fabryka materiałów wybuchowych od środka

Exploseum to jedyna taka atrakcja w Polsce, a do tego umiejscowiona dogodnie na skraju Bydgoszczy. Dojechać można własnym autem - z bydgoskiego osiedla Glinki przez Park Przemysłowo-Technologiczny ulicami Bydgoskich Przemysłowców i Ernsta Petersona. Z tej ostatniej ulicy skręca się w prawo zgodnie z drogowskazem "Exoloseum.

Exploseum w Bydgoszczy. Co to za miejsce?

Exploseum jest oddziałem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. To muzeum absolutnie niezwykłe, bo utworzone w sercu dawnej niemieckiej DAG Fabrik (Dynamit Aktien Gesellschaft). To obiekt mocno zniszczony przez specjalne oddziały Armii Radzieckiej, które zrabowały wszystko co cenne, ale świetnie zaadaptowany dla potrzeb zwiedzających.