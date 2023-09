Tak wygląda Sanktuarium w Byszewie niedaleko Bydgoszczy. Niesamowity obraz na wodzie

Wieś Byszewo położona jest pomiędzy znajdującymi się w rzeczonej rynnie jeziorami Studziennym, Krosno i Długim, a samą świątynię wzniesiono na wzgórzu nad Jeziorem Proboszczowskim (Świętym), ostatnim w ciągi innej rynny polodowcowej, mniejszej i prostopadłej do Jezior Byszewskich.

Tak wygląda w Byszewie - niezwykły obraz na środku jeziora

Sanktuarium w Byszewie niedaleko Bydgoszczy - mapa

Do Byszewa można dojechać samochodem, ale my w celu stworzenia tego materiału wybraliśmy się rowerem. Wyjazd do Byszewa może byc pomysłem na jednodniową wycieczkę rowerową.