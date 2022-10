Tak wyglądają szczepienia przeciw COVID-19 w Bydgoszczy. Czy jest zainteresowanie czwartą dawką?

Nie tylko dorośli mogą skorzystać ze szczepień na COVID-19. Od 3 października ruszyły szczepienia dawką przypominającą dla dzieci w wieku 5-11 lat. Najmłodszych można szczepić wyłącznie w punktach, gdzie obecny jest lekarz, który kwalifikuje dziecko do szczepień. By mogło ono przyjąć dawkę przypominającą, powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy od zakończenia schematu szczepienia podstawowego lub podania dawki dodatkowej.