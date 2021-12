Tak wyglądała Bydgoszcz trzydzieści lat temu. Pamiętasz jeszcze takie miasto? [zdjęcia] Krzysztof Błażejewski

Kolejki w sklepach mięsnych i... do okienek bankowych. Domy Towarowe "Centrum", kino "Bałtyk", zrujnowana Wenecja i jakże archaicznie dziś wyglądająca budka telefoniczna. Na naszych zdjęciach prezentujemy obrazki z Bydgoszczy sprzed trzech dekad. Dla wielu to cenne wspomnienia, dla innych, młodszych - zapewne ciekawostka. Przejdź do galerii, by zobaczyć.