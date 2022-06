Tak wyglądały tramwaje i autobusy w Bydgoszczy za dawnych czasów! Zbiorkom na starych zdjęciach! [archiwalne zdjęcia] ak

Autobusy i tramwaje to w ostatnich dniach na ulicach Bydgoszczy rzadkość. Postanowiliśmy przy okazji poszperać w archiwach i znaleźć dla was stare zdjęcia dawnych tramwajów, autobusów i innych "środków" transportu. A jest co podziwiać! Mieliśmy w Bydgoszczy nawet tramwaje z przyczepkami!