Tak zarabia się w Bydgoszczy, a tak w Toruniu. Toruńskie firmy płacą lepiej niż bydgoskie. Zobacz różnicę! [kwoty] Agnieszka Domka-Rybka

W Toruń-Pacific produkują bardzo znane płatki śniadaniowe - Nestlé Jacek Smarz

Prawie 90 zł brutto, czyli ok. 70 zł na rękę - średnio o tyle więcej zarabiają w 2022 roku mieszkańcy Torunia w porównaniu do pracowników z Bydgoszczy. W jednym i drugim mieście są za to firmy na światowym poziomie.