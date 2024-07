Takie cuda według turystów mamy w Bydgoszczy. Tym zachwycają się ludzie z innych krajów i miast

Podczas gdy miejscowi mogą przechodzić obok nich obojętnie, turystów przyciągają miejsca w Bydgoszczy, które zachwycają swoją unikalnością i historią. Często to, co dla mieszkańców jest codziennością, dla odwiedzających staje się prawdziwym odkryciem.

Okazuje się, że turysta czasem zachwyca się czymś, co my określimy 'brzydką kamienicą' - takie opinie można usłyszeć od osób przyjeżdżających do Bydgoszczy. To, co dla jednych jest zwyczajne i niezauważalne, dla innych staje się prawdziwym skarbem, który chcą uwiecznić na zdjęciach i zabrać ze sobą jako niezapomniane wspomnienie.