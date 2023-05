Takie krótkie fryzury damskie są modne na lato 2023: pixie, bob, mullet. Te uczesania odmładzają i wyszczuplają twarz Agnieszka Kasperek

Podpowiadamy, na jakie krótkie ciecie warto się zdecydować, żeby prezentować się stylowo! Zobacz, jakie fryzury damskie są modne w tym sezonie. Może czas na zmianę? unsplash.com Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wiosna i lato to świetna okazja do metamorfozy. Stylowa fryzura dobrana do kształtu twarzy, a także odpowiedni kolor mogą zdziałać cuda. Zobacz, jakie fryzury damskie są modne w tym sezonie. Może czas na zmianę? Zainspiruj się pomysłami od fryzjerek i stylistek!