Takie są inwestycje magazynowe w Bydgoszczy i okolicach - jest praca i są podatki

O tym jak rozwój infrastruktury transportowej stymuluje rozwój rynków wie wójt gminy Białe Błota Dariusz Fundator. Na terenie tej gminy oferowano inwestorom atrakcyjnie położone tereny po byłych zakładach mięsnych. Przez lata nikt się nimi nie interesował, wystarczyło jednak skonkretyzowanie inwestycji w drogę ekspresową S10, by znaleźli się chętni. Do gminy, podobnie jak do Bydgoszczy, wejdzie Zalando dla którego pracuje Hillwood, globalny deweloper magazynowo-przemysłowy. I podobnie jak w Bydgoszczy swoją ofertę rozwijać będzie też potentat rynku magazynowego, Panattoni. Tylko te dwie inwestycje dadzą podbydgoskiej gminie co roku zastrzyk 5 milionów złotych do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Do tego zatrudnienie znaleźć ma tam 800 osób. W Bydgoszczy ma być to nawet 3 500 osób pracujących dla Zalando.