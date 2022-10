Takie są objawy niedoboru witaminy A. Retinol wpływa na stan oczu, włosów, skóry, działa też przeciwnowotworowo

Awitaminoza - co to takiego?

Witaminy to organiczne związki chemiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu. Mogą być pochodzenia naturalnego lub otrzymywane syntetycznie. Witaminy są egzogenne - oznacza to, że organizm ich nie syntezuje lub nie syntetyzuje ich w wystarczającej ilości, w związku z czym muszą być dostarczane z pokarmem.

Brak określonej witaminy w organizmie to awitaminoza, niedobór – hipowitaminoza, zaś nadmiar – hiperwitaminoza.

Awitaminoza to poważne schorzenie, w którym występuje całkowity brak lub bardzo silny niedobór którejś z witamin. Może być bardzo groźna dla zdrowia. Niedobór danej witaminy zazwyczaj wiąże się z występowaniem charakterystycznych objawów. Awitaminozę diagnozuje się na podstawie stężenia danej witaminy we krwi lub w moczu. Leczenie awitaminozy opiera się na suplementacji określonej witaminy lub kompleksu witamin.