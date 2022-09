Takie są teraz ceny działek rekreacyjnych z domkiem pod Bydgoszczą [zdjęcia] Michał Sierek

Sprawdzamy, ile na początku września trzeba zapłacić za działkę rekreacyjną z domkiem pod Bydgoszczą. W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz najważniejsze informacje, jak cena, powierzchnia działki, powierzchnia domku. W galerii znajdziesz działki w popularnych letniskowych miejscowościach, miedzy innymi w Samociążku, Wierzchucinku, Nekli, Koronowie, Prądocinie. Przejdź dalej ▶▶ Pexels Zobacz galerię (16 zdjęć)

Sezon działkowy powoli zbliża się do końca. Może to dobry czas, by rozejrzeć się za zakupem działki rekreacyjnej na kolejny rok? W galerii zamieszczamy oferty działek z domkami z portalu otodom.pl. Znajdziecie tu nieruchomości między innymi z Wierzchucinka, Nekli, Niemcza, Prądocina, Samociążka, Wudzyna, Pieczysk, Koronowa. Jest też kilka działek zlokalizowanych w samej Bydgoszczy.