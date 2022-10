Takie są wynagrodzenia szefów trzech bydgoskich spółek odpowiedzialnych za komunikację

Budzące tak wiele kontrowersji i sprzeciwu bydgoszczan ostatnie cięcia w liniach komunikacyjnych na terenie miasta w praktyce zależą od Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. To jedna z trzech instytucji zajmująca się transportem publicznych - dwie pozostałe to miejska spółka Miejskie zakłady komunikacyjne i także w całości należąca do miasta spółka tramwaj Fordon. ZDMiKP nie ma rady nadzorczej, jedynie dyrektorów.

Szefem ZDMiKP w Bydgoszczy jest Wojciech Nalazek - jego sytuacja jest dość niespotykana, bo od ponad dwóch lat jest pełniącym obowiązki szefa zarządu dróg. Ile miesiąc w miesiąc zarabia, nie wiadomo, ale łatwo wyliczyć to na podstawie oświadczenia majątkowego za 2021 rok - wykazał w nim, że z umowy o pracę w ZDMiKP osiągnął 161 614,05 zł dochodu. Zastępcą Nalazka odpowiadającym za transport publiczny jest Rafał Grzegorzewski - ten ma w oświadczeniu dochód za 2021 rok wysokości 151 024,31 zł. Ale to nie koniec, bo zastępca dyrektora zarządu zasiada równocześnie w... radzie nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, co przyniosło mu dodatkowo 34 072 zł.