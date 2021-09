Tancerze z Bydgoszczy nagrali film w Młynach Rothera. Zdobyli też mistrzostwo Europy! Zobacz zdjęcia i wideo

- Młyny Rothera to wizytówka Bydgoszczy, stąd wybór padł właśnie na to miejsce - mówi Jolanta Kaźmierczak, właścicielka Up2Excellence Studio. - Otrzymaliśmy zgodę ratusza i dyrekcji Parku Kultury Młyny Rothera. Miasto wyraziło zgodę na umieszczenie swojego logo w filmie i udostępniło go na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Bydgoscy tancerze połączyli siły z kolegami z Lublina

Jak zrodził się pomysł nagrania? - Taniec jest specyficzną dziedziną aktywności, po części to sport, po części forma artystyczna - mówi Jolanta Kaźmierczak. - Jednak przede wszystkim łączy ludzi. W pandemii okazji do występów i treningów było zdecydowanie mniej, dlatego postanowiliśmy coś zrobić, by więcej osób zwłaszcza młodych zachęcić do tańca.