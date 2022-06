Targi ślubne w Zielonych Arkadach w Bydgoszczy. Raj dla przyszłych młodych par [zdjęcia]

Przyszli nowożeńcy w trakcie targów mogą też wziąć udział w konkursie - na miejscu dostępne są kupony, na których wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania, wrzucić kupon do urny i czekać na decyzję jury. Wygrają 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi. Do wygrania - 1x bon o wartości 1000 zł oraz 2x bon o wartości 500 zł do wykorzystania w salonie Itaka w Zielonych Arkadach. Ogłoszenie wyników w niedzielę, 26 czerwca, o godzinie 19. Odbiór nagrody osobiście podczas finału lub w salonie Itaka po zakończeniu targów.