Te panie to nie autostopowiczki! W tych miejscach w naszym regionie spotkasz "tirówki" [zdjęcia]

Mówią na nie „tirówki”, "jagodzianki" lub po prostu - prostytutki. Z ich "usług" korzystają głównie kierowcy osobówek i dużych ciężarówek, ale zdarzają się również "klienci" na skuterach a nawet na rowerach górskich. Na stronie www.gdziestoja.pl opisano miejsca w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie stoją prostytutki. W Bydgoszczy i okolicach takich miejsc jest ponad 20. Podobnie w Toruniu. W całym regionie aż 132. Obok lokalizacji na stronie są też oceny i rekomendacje. Przestrzegamy! Najwięcej pań świadczących usługi seksualne stoi przy drogach wyjazdowych z miast regionu oraz w pobliżu lasów. Kierowcy powinni zachować ostrożność - prostytutki stojące przy drogach mogą być tylko wabikiem. Zdarza się, że kierowca pada ofiarą grupy przestępczej. Grupy przestępcze polują głównie na tiry, ale nie tylko. Trzeba być świadomym, że takie spotkanie może być filmowane z ukrycia, a film wykorzystany następnie do szantażu. W Polsce prostytucja nie jest zabroniona, ale już zmuszanie do niej lub czerpanie korzyści z cudzego nierządu są karalne. Gdzie w regionie natkniesz się na "tirówki"? Sprawdź na kolejnych zdjęciach >>> Handlowali ludźmi i zmuszali do prostytucji. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali osiem osób

archiwum PPG