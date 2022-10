Te psy znaleziono na ulicach Bydgoszczy w październiku. Czworonogi czekają na właścicieli w schronisku! [zdjęcia]

Straż Miejska na bieżąco informuje o znalezionych psach w Bydgoszczy. Niektórzy właściciele z wielką radością odbierają swoje pupile ze schroniska, inni się do nich niestety nie przyznają... Bydgoscy strażnicy często wzywani są do zabłąkanych czworonogów. Niestety są i takie przypadki, w których psy zostają przywiązane do drzewa w lesie.

Znalezione psy są przetransportowywane do bydgoskiego schroniska przy ul. Grunwaldzkiej 298.