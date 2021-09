Teatr Kameralny w Bydgoszczy już gotowy. Trwają odbiory. Kiedy otworzy się dla widzów? [zdjęcia]

W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr umożliwi też prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Instytucja został powołana decyzją Rady Miasta już przed dwoma laty i przygotowywała przedstawienia korzystając z innych obiektów.

- Chcielibyśmy jeszcze w tym roku wystawić pierwsze przedstawienie na deskach nowej sceny – mówi dyrektor Teatru Kameralnego Marek Napierała. - Oficjalne otwarcie obiektu to najprawdopodobniej I kwartał przyszłego roku. Zależne jest to jeszcze od bieżącej sytuacji epidemicznej. Dla nas przeprowadzka do nowego obiektu to duże wyzwanie. Chcemy kontynuować tradycje tego miejsca, gdzie odbywały się znakomite premiery, spektakle cenione przez publiczność.