To już 30. Finał WOŚP w Bydgoszczy. Jubileuszowy! Najciekawsze aukcje i program na WOŚP 2022

- Mamy pełne ręce roboty. Od 25 stycznia wydajemy już puszki wolontariuszom - mówi Leszek Jakubowski ze Sztabu Regionalnego WOŚP w Bydgoszczy. - Na ulicach miasta łącznie kwestować będzie ok. 700 osób , które wyposażamy w maseczki, by czuły się bezpiecznie.

Koncerty na Starym Rynku rozpoczną się o godz. 12 . Wystąpią, m.in. Bydzia-Com-Band, Robert Cichy, Bydgoscy Bluesmani, Lila Laskowska, Szkoła tańca Bohema, Szkoła muzyczna Yamahy. Niespodzianką będzie występ zespołu Graffiti , który grał podczas pierwszych finałów orkiestry w Bydgoszczy, a teraz z okazji jubileuszu 30-lecia WOŚP specjalnie na tę okazję się reaktywował. Ponadto będą też raperzy: Gibbs, Oliwier Olson, a po godz. 20 i „Światełku do nieba” (będzie bez fajerwerków, można przynieść latarki) wystąpi raper Paluch.

Najciekawsze bydgoskie aukcje - co wystawiono na licytacje?

Rozpędu nabierają natomiast aukcje. - Potrwają do 14 lutego. Z każdym dniem przybywa nam rzeczy na licytacje - mówi Leszek Jakubowski.

Co ciekawego można wylicytować? Lista jest długa, to chociażby samochód polonez z 2002 r. czy odrestaurowany motorower Komar 3 (rocznik 1974) z autografem Jurka Owsiaka, którego na aukcję wystawiła firma Global Prospect. Są też „Tajemnice słodkiego biznesu z Aleksandrą Sową”, czyli zaproszenie dla dwóch osób do zwiedzania zakładu produkcyjnego Cukierni Sowa poprzedzone noclegiem w jednym apartamentów w Bydgoszczy.