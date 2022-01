To już ostatni rok z autobusami Irex Trans w Bydgoszczy. Będzie nowy przewoźnik

Przegubowce mają zabrać na pokład minimum 135 pasażerów, a krótkie autobusy co najmniej 90 osób. Dodatkowo przewoźnik będzie dysponował 5 pojazdami zapasowymi. Niskopodłogowe autobusy mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, system wi-fi, system ITS, monitoring wizyjny, system zapowiedzi głosowych, system elektronicznych podświetlanych tablic i porty usb do ładowania urządzeń mobilnych. Tabor musi być też w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak stopni we wszystkich drzwiach i brak stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu).