To mieszkańcy Bydgoszczy oddają teraz za darmo. Sprawdźcie okazje na OLX [12.10.22] OPRAC.: red

Wkrótce święta. To okazja, żeby w szafach zrobić porządki. Wielu mieszkańców uznaje, że w szafach znajdują się niepotrzebne już przedmioty i chcą oddać je innym. A to kurteczki, z których dziecko już wyrosło, meble, pozostałe po remoncie cegły, wrotki, na których nikt już nie chce jeździć. Właśnie takie przedmioty "za darmo" wystawione na portalu OLX prezentujemy w galerii. To ogłoszenia, które były dostępne 12 października 2022 r.