To są najpiękniejsze murale w Bydgoszczy. Znacie je wszystkie? Teofil Ociepka bohaterem najnowszego malowidła [02.06.22] [zdjęcia]

Nowy mural w centrum Bydgoszczy

Mieszkamy w Bydgoszczy, ale możemy sobie zrobić pielgrzymkę do Watykanu, a za parę godzin wrócić do domu na obiad. Możemy przejść Saharę, albo nawet dwie Sahary, a potem odpocząć opalając się nad…

Ociepka urodził się w 1891 roku na Śląsku, zresztą z zawodu był górnikiem. W 1959 przeniósł sie do Bydgoszczy. Tutaj marł i został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Lotników na Błoniu.

"Zielone" murale w Bydgoszczy

"Projekt ma przedstawiać cykl życia drzewa oraz korzyści płynące z lasu. (...) Tematyka muralu powinna nawiązywać do szeroko rozumianej gospodarki leśnej – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności leśników za miejsce w którym pracują. Jednocześnie należy przedstawić korzyści jakie odnosi społeczeństwo z użytkowania dobra jakim jest las" - informowało nadleśnictwo przy okazji ogłoszneia konkursu

Dlaczego murale przy ul. Nowowiejskiego i Szubińskiej są ekologiczne?

Powierzchnia ściany ma 374 m kw. (11,8 m x 34,2 m); to tak, jakbyśmy posadzili 374 drzewa .

Pięknych murali w Bydgoszczy jest dużo więcej

Pisaliśmy niedawno o brzydkich bazgrołach w Bydgoszczy. Ale nie wszystko, co namalowane na ścianie to bohomazy. Niektóre malowidła, czy też graffiti, to sztuka.

Dziś coraz częściej podziwiamy wyjątkowe prace na ścianach budynków. W Bydgoszczy jest ich coraz więcej i coraz lepsze!

Nas zachwyca np. mural na ścianie zakładu karnego w Fordonie z wielką bramą prowadzącą na piękną ulicę i z napisem „Dobrym wejdź, lepszym wyjdź”. Bardzo metaforyczny!

Nie da się także przecenić muralu Jadwigi Szopieraj, fotografki, który wykonany jest w... negatywie. Dopiero odwracając kolory na pozytyw zobaczymy artystkę w realistycznych kolorach.

Fantastyczny efekt!