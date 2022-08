To są najszczęśliwsze dzielnice Bydgoszczy. Oto, na których osiedlach mieszkańcom żyje się najlepiej [31.08.2022]

Mieszkańcy Bydgoszczy i Łodzi są najmniej szczęśliwi w Polsce! Jak wynika z raportu "Szczęśliwy Dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb", który powstał we współpracy ThinkCo i Otodom, 58 proc. mieszkańców Bydgoszczy jest zadowolona z życia w swoim mieście. W których dzielnicach Bydgoszczy żyje się najlepiej? Co najbardziej cenią mieszkańcy Bydgoszczy we własnych okolicach? Jakie są teraz najszczęśliwsze dzielnice Bydgoszczy? Sprawdź szczegóły w naszej galerii >>>>>

Dariusz Bloch