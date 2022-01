Ciężko sobie to wyobrazić, ale kiedyś nie było pubów i dyskotek, do których zawsze można iść, by miło spędzić czas. Jak bawili się zatem mieszkańcy Bydgoszczy, nim w centrum miasta pojawiły się dziesiątki klubów? Odpowiedź jest prosta. Chodzili na wieczorki taneczne, które szybko zaczęto nazywać dancingami. Można tam było posłuchać muzyki na żywo, wypić kawę i poczęstować się ciastkami. Zobaczcie, gdzie bawili się mieszkańcy dawnej Bydgoszczy

Narodowe Archiwum Cyfrowe