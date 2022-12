Tradycyjna ćwikła do uroczystego obiadu. Przepis na wyśmienite buraczki siostry Anastazji. Zakonnica dodaje wyjątkowy składnik

Do czego podawać ćwikłę?

W okresie bożonarodzeniowym ćwikła z czerwonych buraków często podawana jest do smażonego karpia lub ryby w galarecie. Na Wielkanoc ćwikła częściej towarzyszy różnego rodzaju pasztetom. Na co dzień ćwikła będzie znakomitym dodatkiem do kotletów mielonych lub schabowego. Siostra Anastazja doprawia ćwikłę czerwonym winem, aby nadać jej świątecznego charakteru.