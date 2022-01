Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy znowu otwarta. Po blisko roku kierowcy ponownie mogą tędy jeździć [wideo]

Jeszcze we wtorek Tomasz Okoński, rzecznik zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, nie chciał podać konkretnej daty otwarcia przeprawy przez Brdę dla ruchu. - W środę w tej sprawie przedstawimy oficjalny komunikat - mówił, dodając, że znajdą się w nim jakieś konkrety.

Prace remontowe przy moście zakończono zgodnie z przewidzianym w umowie terminem. Naprawiono wszystkie węzły obiektu, wykonano spawanie dodatkowych blach wzmacniających, zainstalowano czujniki nowego monitoringu i ponownie naciągnięto wanty. W piątek 21 stycznia przeprowadzono próbne obciążenie statyczne i dynamiczne obiektu. Pozytywne wyniki badań i testów pozwoliły na udostępnienie przeprawy do ruchu.

Po potwierdzeniu, że most jest gotowy do otwarcia, dopełniono ostatnich formalności – odpowiednie dokumenty przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zezwolił na przywrócenie ruchu. Most był zamknięty od 29 stycznia ubiegłego roku. Przeprawę otwarto w środę po godzinie 17 – od tej pory na obiekt mogli wjechać pierwsi kierowcy. Pasażerowie komunikacji miejskiej na przejazd przez most Uniwersytecki muszą zaczekać do piątku – autobusy powrócą tu wczesnym porankiem.