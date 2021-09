Trasy rowerowe do 129 km od Bydgoszczy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rowerem w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 129 km od Bydgoszczy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Bydgoszczy ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Bydgoszczy ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Ze Złotowa dookoła Nowego Dworu trasami terenowymi

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 262 m

Suma zjazdów: 209 m

Rowerzystom z Bydgoszczy trasę poleca A.rz57

Ze Złotowa dookoła Nowego Dworu trasami terenowymi. Ruszamy spokojną drogą asfaltową do Dzierzążna. Od tego miejsca żegnamy się z asfaltem terenowymi drogami jedziemy aż do Złotowa. Początkowo w stronę Starej Wiśniewki, ale łukiem zmieniamy kierunek na Radawnicę. Z drogi pożarowej do Radawnicy zjeżdżamy na drogę do Franciszkowa. Stąd polną drogą docieramy do drogi Nowy Dwór-Kamień i udajemy się do Nowego Dworu. Stąd kawałeczek asfaltem dojeżdżamy do szkółki leśnej aby przez las i pola wrócić do Złotowa. Trasa chwilami dość wymagająca ale dla widoków warta przejechania. Polecam

Nawiguj