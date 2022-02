Trasy rowerowe do 71 km od Bydgoszczy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Trasy rowerowe w pobliżu Bydgoszczy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 71 km od Bydgoszczy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Bydgoszczy ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Bydgoszczy ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Wiosenna pętla rowerowa

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 131 m

Suma zjazdów: 136 m

Grochowo.pl poleca trasę rowerzystom z Bydgoszczy

Przepiękna trasa wśród pól, zabudowań wiejskich oraz dwóch malowniczych jezior. Na szlaku spotykamy pomnik przyrody, magiczne krajobrazy oraz licznie zgromadzone Żurawie (od marca do września). Średni stopień trudności z uwagi na przewagę dróg gruntowych.

