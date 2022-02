Trwa postępowanie wyjaśniające po zajściu ze strażniczką miejską przy ul. Chodkiewicza. "Niech pan się zajmie żoną" - miała powiedzieć

Do bulwersującego - zdaniem naszego Czytelnika - zajścia miało dojść w sobotę na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. Wszystko dlatego, że bydgoska strażniczka miejsca przechodziła w niedozwolonym miejscu i nie do końca grzecznie reagowała na zwracanie jej uwagi.

Bydgoszczanin a dotknęło także to, że strażniczka zwracała się do niego per "ty". - Powiedziała, że "nie mam, co robić, i mam się żoną zająć". Jako mieszkaniec Bydgoszczy uważam, że jest to karygodne zachowanie tym bardziej, że są utrzymywani z naszych podatków.