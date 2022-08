Trwa zbiórka pieniędzy na specjalistyczną terapię dla 17-letniej Julki, która walczy o życie

Julka Pawelec kolejny raz walczy z rakiem

- Chemioterapia nie działa. To najgorsze, co można usłyszeć od lekarzy na dziecięcym oddziale onkologicznym! Wyczerpały się wszystkie metody standardowego leczenia - czytamy w opisie zbiórki.

Niestety, horror wrócił ze zdwojoną siłą. Po pięciu latach lekarze stwierdzili wznowę . Nastąpiły przerzuty do płuc i znów konieczne były kolejne chemioterapie. Julka przyjęła ich do tej pory siedem, jednak organizm nastolatki nie zareagował na nie. Niedawno Julia została poddana poważnej operacji, podczas której usunięto jej cztery guzy z przepony i z płuc.

Zbiórka na leczenie Julki

17-letnia Julia Pawelec na co dzień mieszka w Puszczy Rządowej, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie rypińskim w woj. kujawsko-pomorskim. Nastolatka co tydzień jeździ na leczenie do szpitala w Bydgoszczy, który położony jest ok. 130 km od domu Julki.