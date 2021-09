Trwają przygotowania do budowy nowych ścieżek rowerowych przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy

Obecne chodniki wzdłuż ulicy Fordońskiej zostaną poszerzone do 3 metrów , by mogli z nich korzystać równocześnie piesi i rowerzyści. Na nawierzchni zastosowany zostanie asfaltobeton. Pierwszy etap prac obejmie odcinki chodników pomiędzy ulicami Kapliczną i Sochaczewską oraz od torów kolejowych do ulicy Inflanckiej - łącznie o długości ponad 1300 metrów.

Jednocześnie trwają przygotowania do przetargu na koncepcję dla odcinka pomiędzy Sochaczewską i Wiślaną wraz z kładką pieszo-rowerową i obejściem przystanku przy ul. Wiślanej. To zadanie planowane jest do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Docelowo wzdłuż ul. Fordońskiej powstaną również nowe odcinki dróg rowerowych w Starym Fordonie. Obecnie na zlecenie inwestora zewnętrznego powstaje m.in. dokumentacja związana z rozbudową odcinka pomiędzy KFC i ul. J. Brzechwy. W trakcie przygotowań do budowy nowych wiaduktów warszawskich uwzględniona zostanie również infrastruktura dla rowerzystów.