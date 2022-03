Trwają testy respiratora stworzonego przez naukowców z Politechniki Bydgoskiej

Badania realizowane są na modelu zwierzęcym, a ich wyniki przenoszone są na człowieka. Warszawska uczelnia opublikowała krótki film na temat aktualnie realizowanych testów. Trwają one od kilku tygodni. Na razie nie jest znana data ich zakończenia - wszystko zależy od osiągniętych rezultatów.

– Sprawdzenie funkcjonalności i stwierdzenie poprawności działania naszych respiratorów jest olbrzymim krokiem do tego, by myśleć o seryjnej produkcji tegoż respiratora – uważa prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.

W lutym część zespołu zajmująca się budową respiratora CoViVENTILUCM02 dostarczyła Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 4 z 10 prototypowych urządzeń. – Pozostałe stanowią rezerwę do tych testowanych na SGGW. Jeśli z tamtymi coś by się działo, mogłyby być natychmiast zastąpione egzemplarzami, które pozostały na Politechnice Bydgoskiej – przekazał nam Szymon Rożański, rzecznik prasowy PBŚ. Te urządzenia nie wymagają testów, bo są identyczne jak respiratory wysłane do Warszawy.