Trzy dziewczyny - dwie Białorusinki i Polka połączyły siły. Licealistki pomagają rówieśnikom z innych krajów w nauce polskiego [zdjęcia]

- Pomysł zrodził się z potrzeby chwili. Impulsem do działania był moment, gdy wybuchła wojna na Ukrainie - mówi Varvara. - Doskonale wiem, jak to jest, gdy człowiek znajdzie się w obcym kraju i nie zna języka. Kiedy cztery lata temu przyjechałam do Polski, znałam tylko litery alfabetu polskiego. Bałam się mówić po polsku. Dopiero, gdy po roku dołączyła do mojej klasy dziewczyna z Ukrainy, poczułam się bardziej komfortowo. Brakowało mi jednak miejsca poza szkołą, gdzie można by się spotkać z rówieśnikami i swobodnie, nawet popełniając błędy, rozmawiać po polsku.