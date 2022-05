"Tu był i... będzie teatr". Będzie film dokumentalny o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy

Celem projektu jest ukazanie historii budynku Teatru Kameralnego, jego tożsamości uchwyconej we wspomnieniach mieszkańców pamiętających to miejsce oraz faktów związanych z Teatrem na tle historii Bydgoszczy i Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja zadania przyjmie formę filmu dokumentalnego, który zostanie zrealizowany przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni.

Wspólna podróż do przeszłości Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Jak zapowiada Anna Mochalska z Teatru Kameralnego, będzie to podróż w czasie, rekonstrukcja, wyobrażenie, jak kiedyś wyglądał Teatr. Do udziału w niej zachęca wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i osoby bezpośrednio związane z TK. Będzie to okazja do tego, by na nowo wspólnie odkryć historię miejsca, lokalne opowieści oraz fakty związane z instytucją. Warto podkreślić, że "Tu był i... będzie teatr" to pierwszy w historii film dokumentalny o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy.