Tu w Bydgoszczy jest szansa na konkretne zarobki. W tych firmach płacą od 4,5 tys. złotych brutto! [oferty, wynagrodzenie] OPRAC.: ak

W tym roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 3010 złotych. To jednak przy obecnej galopującej inflacji nie jest dużo. Wyszukaliśmy dla Was oferty pracy z Bydgoszczy, w których pracodawcy deklarują zarobki od 4,5 tys. złotych brutto. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> pixabay.com Zobacz galerię (19 zdjęć)

Obecnie najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 3010 zł, co oznacza, że wzrosło o 210 zł (o 7,5%) względem poprzedniego roku (w 2021 r. była to kwota 2800 zł). Ale to tylko totalne minimum, jakie za pracę powinien brutto wypłacać pracodawca. Chcemy jednak zarabiać więcej. Oto, zatem, oferty pracy z Bydgoszczy, od pracodawców, którzy deklarują wynagrodzenia od 4,5 tys. złotych brutto.