Tu zjesz dobrze i nie wydasz majątku. TOP 9 tanich restauracji w Bydgoszczy Agnieszka Kasperek

Nie masz ochoty albo czasu gotować obiadu? Chcesz pójść do restauracji, ale żeby to nie kosztowało zbyt wiele? Zastanawiasz się, gdzie się wybrać? Mamy dla ciebie aż dziewięć lokali w Bydgoszczy, w których zjesz smacznie, a do tego tanio. Zobacz, wybierz i - smacznego!