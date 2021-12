Turniej Gier Planszowych w Bydgoszczy. Fani gier "bez prądu" mieli prawdziwą ucztę [zdjęcia]

Turniej Gier Planszowych Planszowa Arena w Bydgoszczy to wydarzenie kierowane do dowolnej grupy wiekowej. Wśród atrkacji była wielkoformatowa wersja gry „Ślimaki to mięczaki”, mini-wystawa prac ilustratorów, a na 50 graczy, którzy przyszli do BCTW jako pierwsi, czekały bezpłatne planszówki.