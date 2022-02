Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Bydgoszcz, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Przegląd tygodnia: Bydgoszcz, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kolejna, piąta już edycja reality show "Hotel Paradise" rusza 21 lutego 2022 roku. W gronie uczestników znalazł się Michał Macura z Bydgoszczy.

Termometry wskazują coraz wyższą temperaturę. Oznacza to, że zbliżamy się do wiosny, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do kolejnej pory roku. W naszym artykule podpowiemy Wam, jakie nasiona roślin posadzić w lutym.

Gruszki do Europy przybyły ze starożytnej Persji. Później uprawiano już na terenach antycznej Grecji i stamtąd trafiły do Rzymu. Podobno z polecenia Juliusza Cezara zasadzono je w Anglii. Sprawdź, jakie właściwości ma ten prehistoryczny owoc!