Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Bydgoszcz, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Coraz więcej samochodów na ulicach, coraz więcej osób posiada uprawnienia do jazdy. Nie znaczy jednak, ze każdy jest dobrym kierowcą. Okazuje się, że niektórzy to właściwie urodzeni kierowcy! Zobaczcie osoby, o jakich imionach i znakach zodiaku są najlepszymi kierowcami.

Pies w łóżku właściciela często postrzegany jest jako intruz. Jak się jednak okazuje – zupełnie niesłusznie. Ponad połowa miłośników psów przyznaje się do spania w jednym łóżku ze swoimi pupilami. Według naukowców może z tego płynąć wiele korzyści. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Dowiedz się, jak bezpiecznie dzielić łóżko z pupilem. Poznaj pozytywne i negatywne skutki takiej decyzji, bo obecność psa w łóżku ma swoje plusy i minusy.

Bydgoszczanie pożegnali ks. seniora prałata Władysława Mielcarka. Duchowny zmarł 24 listopada 2021, miał 96 lat. W piątek odbyło się wprowadzenie zmarłego do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie odprawiono mszę świętą. W sobotę o godzinie 11 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka, po niej ks. Mielcarek został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Kossaka.

Samochodów w mieście coraz więcej, a jednak ważnymi ulicami takimi jak Wyszyńskiego i Jana Pawła II, którymi kiedyś biegły drogi krajowe 5 i 25, porusza się mniej aut. To przede wszystkim efekt oddania do użytku północno-zachodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S5.

Wiele roślin doniczkowych ma trujące właściwości. Często są bardziej niebezpieczne dla psów i kotów i innych domowych zwierząt, które mogą je podgryzać, niż dla ludzi. Jednak to nie znaczy, że mając psa lub kota, musimy zrezygnować z roślin. Piszemy, co nie zaszkodzi naszym pupilom, a na co trzeba uważać.

Skutki uboczne szczepienia przeciw COVID-19: ból ręki, zmęczenie i ból głowy to najczęstsze niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) obserwowane u dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat. Sprawdź, jakie jeszcze działania niepożądane odczuwały dzieci. Dowiedz się, czy twoje dziecko jest narażone na powikłania związane z zapaleniem serca i zapaleniem osierdzia.