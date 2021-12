Tygodniowy przegląd prasy 5.12.2021: Bydgoszcz, 28.11-4.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Przegląd tygodnia: Bydgoszcz, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trzeba przyznać, że Klaudia El Dursi jest teraz na topie. Udział w Top Model, Prowadzenie Hotelu Paradise, sesje fotograficzne u najlepszych fotografów. Bydgoszczanka prowadzi aktywne konto w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda jej życie na co dzień. Prywatnie jest mamą dwójki synów i projektantką mody. Sprawdź w naszej galerii jaka jest prywatnie Klaudia El Dursi.

Tak bydgoszczanie bawili się na imprezie w klubie Ava 3.0 w Bydgoszczy w piątek 26 listopada. To była szalona Lejdis Night 26+. Była to też okazja, do podzielenia się przed świętami z tymi, którzy potrzebują w tym czasie wyjątkowo dużo ciepła. Klub zorganizował, bowiem, zbiórkę na pomoc dla dzieci z trzech domów dziecka. Zobaczcie zdjęcia!