Tyle kosztuje w Bydgoszczy porządkowanie grobów przed Wszystkimi Świętymi

- Zainteresowanie takimi usługami jest na podobnym poziomie, jak przed rokiem - mówi Flip Hołysz, kierownik Zakładu Pogrzebowego w "Zieleni Miejskiej" w Bydgoszczy. - Średnio przed Wszystkimi Świętymi mamy od 80 do 100 takich zamówień. Na tę chwilę połowa tego już jest, choć spodziewamy się, że większy ruch zacznie się w połowie października . Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Do tych prac nie zatrudniamy osób z zewnątrz, tylko delegujemy kilku naszych pracowników.

Zamówienia od klientów głównie spoza Bydgoszczy

- Samo umycie np. nagrobka granitowego i uprzątnięcie terenu wokół niego kosztuje 115 zł w przypadku pojedynczego nagrobka, a podwójnego 150 zł - mówi Katarzyna Pękała z Cmentarium.pl. - Jeśli nagrobek jest z lastriko, to np. za pojedynczy grób trzeba zapłacić 135 zł, bo jego umycie, a zwłaszcza wyszczotkowanie wymaga więcej pracy. Poza tą podstawową usługą można zamówić złożenie kwiatów i zapalenie znicza lub zniczy. Tu cena zależy od tego, co klient sobie życzy. Zawsze pytamy, jaką kwotę zamawiający chce przeznaczyć na zakup wiązanki czy znicza i wtedy ten koszt musi pokryć.

Zamówienia już spływają, głównie od stałych klientów.

- Często to osoby starsze, które nie mają siły same porządkować grobów bliskich albo mieszkają poza Bydgoszczą w Polsce lub za granicą - mówi Katarzyna Pękała. - My także opłaty pobieramy przed wykonaniem usługi, a potem przesyłamy zdjęcia, by klient mógł zobaczyć efekt prac. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Rok temu wiele osób składało zlecenia na ostatnią chwilę. W tym roku niektórzy nasi stali klienci kontaktowali się z nami nawet już latem, by zarezerwować sobie termin i zamówić usługę.